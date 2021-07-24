Тегеран, 24 июля, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Олимпийский комитет Ирана по тяжелой атлетике объявил первоначальный список иранских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Токио, отметив, что Али Хашеми и Али Давуди представят Исламскую Республику на международных соревнованиях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 июля.

На предстоящих Олимпийских играх примет участие меньше спортсменов по тяжелой атлетике со всего мира, учитывая, что Международный олимпийский комитет сократил количество квот из-за ряда допинговых скандалов.

Иран получил две квоты в мужской категории и две в женской. Иранские тяжелоатлеты смогли заполнить две мужские квоты, однако в женской категории на игры попадёт только одна спортсменка.

Согласно окончательному списку, опубликованному Федерацией тяжелой атлетики Ирана, Али Хашеми в категории 109 кг и Али Давуди в категории 109 кг будут представлять Иран на Олимпийских соревнованиях в Токио.

Сообщается, что единственная представительница Ирана в женской категории Пэрис Джаванфекриан не смогла принять участие из-за травмы.

Соревнования по тяжелой атлетике начнутся 3 августа.