Тегеран, 24 июля, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Делегация Ирана, состоящая из 66 спортсменов, на Олимпийских играх 2020 года в Токио постарается улучшить положение страны в медальной таблице по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 23 июля.

Пандемия коронавирусной инфекции перенесла все международные мероприятия с конца 2019 года, и Олимпийские игры в Токио не стали исключением. Представители игр сначала подумывали об отмене большого мероприятия, но в конце концов решили перенести его на лето 2021 года. Даже сегодня группа людей в Японии призывает закрыть мероприятие, поскольку в Токио бушует смертельный вирус.

Эта отсрочка поставила перед спортсменами большую задачу, поскольку они должны были поддерживать свою готовность на высоком уровне в течение одного года в условиях пандемии, которая привела к закрытию спортивных объектов. Несмотря на все трудности, мы ведем обратный отсчет до начала долгожданного события.

В главном соревновании примут участие более 11 000 спортсменов из 206 стран, которые будут соревноваться в 50 дисциплинах.

66 спортсменов, включая 56 мужчин и 10 женщин, будут представлять Иран на Олимпийских играх в Токио в 17 дисциплинах.