Тегеран, , 07:51 — REGNUM 23 июля командующий военно-морскими силами иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что силы полностью готовы решительно защищать идеалы и возвышенные ценности Исламской революции с максимальной мощью. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Контр-адмирал Алиреза Тангсири выступил с речью по случаю годовщины исторического визита Лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи в штаб-квартиру военно-морского командования КСИР в Бандар-Аббасе.

«Прошло 10 лет со времени исторического визита Лидера Исламской революции в штаб-квартиру военно-морского командования КСИР, который принес много благословений и достижений ВМС страны, наиболее важные из которых включают укрепление революционного духа среди моряков, полную независимость Исламской Республики Иран на море, навязывание воли иранского народа против консолидации политических и военных держав, достижение полной власти в этой области и создание прочного мира и безопасности, результатом чего сегодня является сохранение полной независимости Персидского залива, несмотря на присутствие иностранных государств», — заявил адмирал Тангсири.

В другом месте своего выступления он указал на высокий потенциал военно-морских сил Исламской Республики Иран и отметил: «Сегодня безопасность островов и морских границ как в южной, так и в северной частях страны усилилась под эгидой мудрого руководства Лидера Исламской революции таким образом, что военно-морские силы страны, опираясь на помощь Всемогущего Бога, полностью готовы защищать идеалы и возвышенные ценности Исламской революции в региональных и отдаленных водах всеми силами».