Тегеран, , 07:51 — REGNUM 23 июля представитель Европейского союза (ЕС) заявил, что течение времени не отвечает интересам переговоров в Вене, при этом все стороны должны возобновить 7-й раунд ядерных переговоров в кратчайшие сроки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности подтвердил, что течение времени не отвечает интересам венских переговоров по ядерной программе, и призвал к возобновлению переговоров в Вене в кратчайшие возможные сроки.

Пресс-секретарь на условиях анонимности отметил: «Предоставление возможности для дипломатии важно, однако течение времени находится ни в чьих интересах. Мы одобряем переговоры о будущем СВПД и событиях в Афганистане, но мы не можем поделиться более подробной информацией».

«Дата возобновления переговоров в Вене не назначена, и главный координатор ЕС по внешней политике, как координатор переговоров, остается в тесном контакте со всеми сторонами, включая Иран и Соединенные Штаты, чтобы гарантировать, что переговоры возобновятся как можно скорее», — сообщил европейский представитель.