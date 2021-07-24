Тегеран, 24 июля, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Хорасанская нефтехимическая компания KHPC (Иран) экспортировала свою нефтехимическую продукцию в зарубежные страны на сумму около 20 миллионов долларов за первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 июля.

Выступая в интервью перед журналистами IRNA, генеральный директор Хорасанской нефтехимической компании Алиреза Бабазаде заявил, что объем нефтепродуктов, произведенных в компании за соответсвующий период, составил 257 000 тонн, что на 58 процентов выше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В первом квартале текущего года на этом промышленно-производственном предприятии было произведено около 160 000 тонн карбамида, что на 32 процента больше по сравнению с его номинальной производственной мощностью.

Являясь крупнейшим производителем химической продукции в северной и северо-восточной части страны, Хорасанская нефтехимическая компания была создана в 1992 году в Бойнурде (провинция Северный Хорасан) и введена в эксплуатацию в июне 1996 года.