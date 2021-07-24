Тегеран, 24 июля, 2021, 07:53 — ИА Регнум. 23 июля главы Танзании и Кении поздравили президента Ирана Эбрахима Раиси с избранием на пост. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президенты Танзании и Кении в отдельном послании поздравили Раиси с победой на президентских выборах в Иране, пожелав ему успехов в занимаемой должности.

Ранее президент Республики Конго Денис Сассу Нгессо и президент Мадагаскара Андри Рахоэлина в отдельных посланиях поздравили избранного президента Ирана с победой на 13-х президентских выборах.

Глава Конго Денис Сассу Нгессо от своего имени поздравил Раиси с избранием на пост президента Исламской Республики Иран. Он выразил надежду, что обе страны будут сотрудничать для укрепления дружественных связей во время правления Раиси.

Президент Мадагаскара Андри Раджоэлина также поздравил Раиси от своего имени, а также от имени хорватского народа и правительства.

Раджоелин заявил, что он твердо верит в то, что во время правления Раиси будет хорошая возможность укрепить сотрудничество и дружеские связи между Ираном и Мадагаскаром. Он подчеркнул важность совместных усилий по укреплению двусторонних связей в рамках интересов и благополучия народов обеих стран.

18 июня бывший глава судебной власти Эбрахим Раиси был избран президентом Исламской Республики Иран на выборах, набрав 63 процента голосов.