Тегеран, 24 июля, 2021, 07:54 — ИА Регнум. 23 июля Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи призвал следующее правительство сделать все возможное для урегулирования водного кризиса в юго-западной провинции Хузестан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Указав на проблемы людей в провинции Хузестан, он отметил, что проблема нехватки воды является одной из насущных проблем в этой юго-западной провинции, поэтому ответственные должностные лица должны приложить все усилия для решения текущего вопроса.

Верховный лидер сделал это заявление после получения второй дозы иранской вакцины против COVID-19. «У этих людей не должно быть проблем, и если бы этот вопрос был решен своевременно, такой ужасной ситуации не произошло бы», — сообщил он.

«Враг стремится воспользоваться любой возможностью для своей выгоды, в то время как благородные люди страны должны предпринять мудрые шаги в соответствии с предотвращением этих заговоров», — заявил Верховный лидер.