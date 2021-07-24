Тегеран, 24 июля, 2021, 07:54 — ИА Регнум. 23 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 88 273, причем 210 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Еще 210 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 88 273», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 21 814 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2432 человека были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 220 445 пациентов из общего числа 3 645 654 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

4696 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 7 446 510 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.