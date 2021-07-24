Тегеран, 24 июля, 2021, 07:53 — ИА Регнум. 23 июля иранская и российская компании «Наср» и «АВЗ С-П» подписали соглашение о ветеринарном производстве на встрече, в которой приняли участие высокопоставленные иранские официальные лица. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В завершение встречи президент компании Nasr Абд аль-Рахим Мотахари и директор по развитию бизнеса компании AVZ S-P Александр Тивлиянов подписали соглашение, на основании которого обе компании договорились производить пять ветеринарных препаратов и продавать их в России или экспортировать в зарубежные страны.

Мотахари отметил, что эти пять препаратов будут наполовину разработаны в Иране и отправлены в Россию для окончательного производства. «Если количество лекарств достигнет 20 наименований, стоимость соглашения составит 2,5 миллиона долларов», — заявил он.

Тивлиянов выразил удовлетворение по поводу заключения соглашения с компанией Nasr, заявив, что AVZ S-P разрабатывает более 300 ветеринарных препаратов, экспортируя их в более чем 20 стран.

Казем Джалали, посол Ирана в России, также присутствовал на встрече, выразив надежду, что сотрудничество станет толчком для повышения ценности соглашения.