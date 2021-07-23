Сочи, Краснодарский край, 24 июля, 2021, 01:08 — ИА Регнум. В городе Сочи не требуется проводить эвакуацию населения, сообщили 23 июля в пресс-службе МЧС России.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Ливень

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Сильные ливни подтопили один участок ФАД А-147 в поселке Хоста, после чего в превентивных целях были запущены сирены для предупреждения населения от поселка Хоста до поселка Адлер.

«Эвакуация населения не требуется, — говорится в сообщении. — МЧС России держит на контроле прохождение комплекса неблагоприятных осадков в городе Сочи».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля на территории курорта прошёл сильный дождь со шквалистым ветром, продолжившийся на следующий день. По данным МЧС РФ, в течение дня выпало 52,6 мм осадков за один час. Сейчас в Сочи работает оперативный штаб, мобилизованы все силы и средства для устранения последствий разлива рек, отрабатываются точечные заявки от жителей.