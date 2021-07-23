Сыктывкар, 23 июля, 2021, 23:56 — ИА Регнум. С начала лета в Коми утонули девять детей, восемь из них купались в водоемах без присмотра взрослых. Об этом в своем видеобращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

«Лето жаркое, дети стремятся к воде, именно поэтому я и общаюсь ко всем тем, кто может организовать детский отдых. У нас за прошедший период летней оздоровительной кампании через всевозможные площадки прошло 20 тысяч детей, и это выше чем в доковидное время. Это хорошо, но при этом столько погибших детей… обращаюсь к руководителям городов и районов — это ваши полномочия и ваша ответственность за детей. У нас есть хорошие примеры, всевозможные площадки и детские лагеря мэров», — заявил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом аномальную гибель на водоемах фиксируют и в Архангельской области — в списке погибших — уже десять детей.