Лондон, , 23:56 — REGNUM Международная неправительственная организация Amnestу International обратилась к Совету Безопасности ООН с призывом включить правозащитный компонент в состав Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) для обеспечения контроля и отчётности в вопросе нарушений прав человека на оккупированных Королевством Марокко территориях, передаёт Sahara Press Service.

В заявлении организации подчёркивается важность включения такого механизма в работу миссии ООН в свете продолжающегося давления со стороны властей Марокко на западно-сахарских активистов, журналистов и демонстрантов, выступающих против репрессий и требующих соблюдения их прав.

Amnesty International указывает на свидетельства о пытках и других формах жестокого обращения, обысках, эпизодах произвольного задержания и ареста активистов в Марокко, выступающих за мирное выражение права западно-сахарского народа на независимость.

Правозащитники также подвергают критике соблюдение властями Марокко своих обязательств по международным договорам в области прав человека, которые требуют от страны уважать и обеспечивать осуществление гражданами права на свободу выражения мнений и мирных собраний, права на свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство, а также запрещают пытки и другие формы жестокого обращения.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Королевства Марокко противостоят назначению нового главы МООНРЗС на смену покидающему этот пост в сентябре канадскому дипломату Колину Стюарту.

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