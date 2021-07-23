Сыктывкар, 23 июля, 2021, 23:39 — ИА Регнум. В Коми участились случаи госпитализации детей с коронавирусом. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

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«Мутация вируса настолько высока, что уже есть штаммы, особенно южноафриканский, при котором дети болеют как взрослые. В начале прошлого года, когда начиналась вспышка, случаи с детьми были единичные. А сегодня в стационаре 40−50 детей, а это уже тяжелая форма», — сообщил чиновник.

Он напомнил, что для работников сферы образования введена обязательная вакцинация.

«Педагоги должны прививаться, иначе они будут заражаться, и возникнет ситуация, когда учить будет некому. Очень велик риск заражения», — заявил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми ввели запрет на работу кафе в торговых центрах Сыктывкара и Ухты из-за стремительного роста заболевших COVID-19.