Киев, , 23:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении ряда физических и юридических лиц. Об этом сообщает 23 июля пресс-служба главы государства.

Под санкции попала, в частности, российская компания Wildberries, а также её соучредители Владислав и Татьяна Бакальчук и ещё двое представителей этой компании. Также в санкционный список включены структуры компании на Украине, в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Польше.

Помимо этого, санкции введены в отношении юридических лиц «Официальный репрезентационный центр Донецкой Народной Республики во Франции», «Ассоциация представительство Донецкой Народной Республики во Франции» и «Ассоциация Франция — Крым», а также двух связываемых с ними французских граждан.

Санкции предусматривают блокировку активов фигурантов списка, запрет на вывод капитала с Украины и другие меры и введены сроком на три года.