Москва, 23 июля, 2021, 22:35 — ИА Регнум. В Москве уже миллион граждан пенсионного возраста получили прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 23 июля мэр столицы Сергей Собянин.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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«Сегодня миллион пенсионеров в Москве привились. Никаких сложных последствий нет, а наоборот, эти люди, как мы видим, меньше болеют, и в разы меньше смертность», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, ранее сегодня Сергей Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве прошла пиковые значения.