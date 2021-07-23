Сыктывкар, 23 июля, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Власти Коми приостановили работу заведений общепита в торговых центрах Сыктывкара и Ухты из-за стремительного увеличения числа заболевших.

(Серова Полина) ИА REGNUM Кафе на «паузе»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республики, кафе, рестораны, а также детские игровые комнаты в торговых центрах будут закрыты с 26 июля и по 16 августа. Остальные кафе, столовые, рестораны и другие формы общепита смогут работать ограниченное время: с 10:00 утра до 23:00 вечера.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми скончались два пациента, сделавших прививку от коронавируса.