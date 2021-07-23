Уфа, , 21:59 — REGNUM Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева возглавит Наблюдательский совет Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) в Башкирии. Об этом сообщает 23 июля пресс-служба партии «Единая Россия».

Отмечается, что с предложением об этом выступил глава Башкирии, секретарь регионального отделения «Единой России» Радий Хабиров.

Подводя итоги работы стратегической сессии «Молодые лидеры науки и образования: стратегия борьбы за таланты в Республике Башкортостан», которая прошла в уфимском конгресс-холле «Торатау», Хабиров напомнив, что президент России Владимир Путин определил науку одним из стратегических приоритетов.

«Наш ключевой вектор — участие в масштабных федеральных проектах в сфере науки. Мы присоединяемся ко всем крупным общероссийским программам, инициированным главой государства», — отметил он.

По словам главы Башкирии, первым шагом в этом направлении стало получение федерального статуса Евразийским научно-образовательным центром. Он будет разрабатывать 10 технологических проектов, в рамках которых к 2025 году должны появиться 95 передовых научных технологий по направлениям «Новая среда жизни», «Цифровая и «зелёная» химия, энергетика», «Биомедицина и генетика», «Инжиниринг и передовые производственные технологии».

«НОЦ даёт возможность создать инфраструктуру для объединения усилий науки, образования, бизнеса, крупных промышленных предприятий, — отметил Хабиров.

Он добавил, что на сегодняшний день «уже есть первые результаты»: важным элементом Евразийского НОЦ станет IQ-парк — технопарк высоких технологий со статусом регионального оператора «Сколково».