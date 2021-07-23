Самара, 23 июля, 2021, 19:40 — ИА Регнум. 23 июля самарские «Крылья Советов» объявили о переходе 16-летнего российского флангового нападающего Сергея Пиняева из «Чертаново». Контракт подписан на три года до конца сезона 2023/24.

Kc-camapa.ru Матч Крыльев советов с Оренбургом

Воспитанника московского «Локомотива» Пиняева называют одним из самых перспективных футболистов в Европе. Стоимость 16-летнего нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Сергей Пиняев, выступая за «Чертаново», принял участие в 30-ти матчах Футбольной Национальной Лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.