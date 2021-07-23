Санкт-Петербург, 23 июля, 2021, 19:36 — ИА Регнум. 24-летний фланговый нападающий «Валенсии» и сборной Португалии по футболу Гонсалу Гедеш может продолжить карьеру в России. 23 июля издание Tuttomercatoweb сообщило, что санкт-петербургский «Зенит» предложил португальцу трехлетний контракт с зарплатой в 2,2 миллиона евро в год.

Андрей Пронин ИА REGNUM ЗЕНИТ-СОЧИ

В прошедшем сезоне Гонсалу Гедеш принял участие в 31-м матче испанской Примеры, в котором отметился пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В трех матчах Кубка Испании португалец набрал 3 (2+1) очка по системе гол+пас. Несмотря на неплохой сезон, Гедеш не вошел в финальную заявку сборной Португалии на Чемпионат Европы 2020.

Гонсалу Гедеш перешел в «Валенсию» 27 августа 2018 года из французского «Пари Сен-Жермена» за 40 миллионов евро. Соглашение португальца с «летучими мышами» рассчитано до конца сезона 2022/23.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Гонсалу Гедеша в 25 миллионов евро.