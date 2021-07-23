«Ростов» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч первого тура РПЛ
Ростов-на-Дону, 23 июля, 2021, 19:28 — ИА Регнум. 23 июля в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» московское «Динамо» в рамках первого тура нового сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 сыграет с «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Ростов»: Сергей Песьяков, Деннис Хаджикадунич, Денис Терентьев, Игорь Калинин, Максим Осипенко, Хорен Байрамян, Данил Глебов, Данила Сухомлинов, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко, Кенто Хасимото.
«Динамо»: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Диего Лаксальт, Даниил Фомин, Никола Моро, Себастьян Щиманьский, Даниил Лесовой, Арсен Захарян, Константин Тюкавин.
В последний раз «Динамо» играло с «Ростовом» 28 ноября 2020 года в рамках 16-го тура прошедшего сезона РПЛ. Тот матч завершился крупной победой «Ростова» со счетом 4:1.