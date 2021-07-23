Ростов-на-Дону, 23 июля, 2021, 19:28 — ИА Регнум. 23 июля в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» московское «Динамо» в рамках первого тура нового сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 сыграет с «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Dmitry Zotov Ростовский стадион во время проведения матча ФК Ростов — ПФК ЦСКА. 2016

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Сергей Песьяков, Деннис Хаджикадунич, Денис Терентьев, Игорь Калинин, Максим Осипенко, Хорен Байрамян, Данил Глебов, Данила Сухомлинов, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко, Кенто Хасимото.

«Динамо»: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Диего Лаксальт, Даниил Фомин, Никола Моро, Себастьян Щиманьский, Даниил Лесовой, Арсен Захарян, Константин Тюкавин.

В последний раз «Динамо» играло с «Ростовом» 28 ноября 2020 года в рамках 16-го тура прошедшего сезона РПЛ. Тот матч завершился крупной победой «Ростова» со счетом 4:1.