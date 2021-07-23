Киев, , 19:05 — REGNUM Народный депутат Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович уверен, что если бы у власти был хотя бы реальный один аргумент, подтверждающий виновность главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука в государственной измене, то «прокуроры от радости уже на столе танцевали бы».

Вадим Рабинович ВАДИМ ЧУПРИНА

Об этом он сказал в эфире украинского телевидения, комментируя ход дела в отношении лидера оппозиции.

«Но все видят — у них ноль аргументов! Нам говорили, что предоставят доказательства… Где они? Их нет», — констатировал Рабинович.

Политик напомнил, что по такой же схеме, по сути без доказательств вины, власть Украины ранее в этом году закрыла три крупнейших оппозиционных телеканала «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также по звонку из СБУ выключила из эфира созданный журналистами телеканал «Первый независимый». По его словам, все эти события — «это судилище над оппозицией».

Также Рабинович саркастически акцентировал внимание на «достижениях» «зеленой» власти:

«Им удалось продать землю Украины, им удалось при пенсии в 2000 грн сделать платёжки 3000 грн, им удалось поставить под контроль западных стран практически все серьезные отечественные предприятия, им удалось легализовать игорный бизнес».

Депутат предположил, что Зеленскому и соратникам ещё многое «удастся», если граждане «не возьмут голову в руки» и нормально не проголосуют в следующий раз.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции, поданную адвокатами Медведчука об отмене продления домашнего ареста, на 30 июля. Было заявлено, что суд только что получил 13 томов материалов дела, и необходимо ознакомиться с ними «более детально».