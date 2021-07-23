Киев, , 18:38 — REGNUM Госдепартамент США заявляет, что провел «более десятка консультаций» с представителями Украины, обсуждая проект соглашения по «Северному потоку-2».

Флаги США и Украины U.S. Army Europe

Об этом в ходе брифинга 23 июля сказал спикер госдепартамента Нед Прайс.

Также Прайс заявил, что в Киеве были знакомы с содержанием пакета соглашений задолго до того, как он был обнародован для широкой общественности.

«Встречи по этому поводу были частыми, и продолжались они в течение многих недель… консультации с Украиной и Польшей продолжаются сейчас и продолжатся в будущем», — добавил спикер.

Напомним, что ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина вне зависимости от договоренностей США и Германии будет настаивать на введении санкций против оператора «Северного потока-2». По его словам, эта позиция пользуется «значительной поддержкой» среди американских сенаторов и конгрессменов, решающий раунд переговоров состоится в ходе визита президента Зеленского в Вашингтон 30 августа.