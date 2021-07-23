Нью-Дели, , 18:41 — REGNUM Министр иностранных дел Мальдивской Республики, председатель 76-й Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид встретился с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди, сообщил портал Avas 23 июля.

По данным МИД Мальдив, в ходе встречи министр Шахид передал приветствия и добрые пожелания премьер-министру Моди, Правительству и народу Индии от имени президента Солиха, Правительства и народа Мальдивских островов. Министр Шахид выразил признательность индийскому правительству за поддержку и помощь, оказываемую Мальдивским Островам во время пандемии COVID-19.

Кроме того, министр поблагодарил индийское правительство за поддержку, оказанную кандидатуре от Республики Мальдивы на пост председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Министр Шахид проинформировал премьер-министра Моди о его приоритетах в ходе работы 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Абдуллу Шахида сопровождали Верховный комиссар Мальдивских Островов в Индии д-р Хусейн Нияаз и назначенный главой Кабинета министров канцелярии Председателя 76-й Генеральной Ассамблеи ООН посол Нагарадж Найду.

Министр находится с официальным визитом в Дели с 22 по 24 июля 2021 года по приглашению индийского правительства. Это его первый официальный визит в качестве избранного Председателя Генеральной Ассамблеи.

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