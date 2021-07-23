23 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова главы МИД Украины о том, что Киев не остановится в борьбе против российского газопровода «Северный поток – 2».

Светлана Рыбина, , 21:05 — REGNUM Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что соглашение между США и Германией по «Северному потоку — 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 23 июля в социальной сети Facebook.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну не смешно уже, ей-богу! Клоун до власти дорвался, а там клоунада не прокатила. Был хорошим комиком, стал плохой марионеткой», — поделилась своим мнением Ксения М.

Многие пользователи пришли к выводу, что Кулеба, судя по всему, забыл, что означает слово «дипломатия», и попросту пытается угрожать России. Негоже чиновнику его уровня опускаться до таких заявлений, пишут граждане.

«Кто объяснит главе МИД Украины, что так дипломаты не работают? Угрозы? Ну, правда, это же смешно. Да и от кого? От Украины? Она на ногах-то еле держится, какие реванши?» — задаётся вопросом Ljudmilla E.

Сварка труб для трубопровода «Северный поток — 2» Nord-stream2.com

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. На самом деле у Киева нет никаких рычагов влияния на историю со строительством «Северного потока — 2».

«Только вот дополнительного времени у Украины нет. Зато в Европе и на Западе в целом уже испытывают отвращение и брезгливость к украинской власти», — отмечает Алексей С.

Часть людей считает, что Украина находится перед экономическим крахом, ведь транзит российского газа через её территорию составляет внушительную долю государственного бюджета.

«Вся проблема состоит в том, что Украина недополучит $4 млрд в год, а это пенсии и пособия, европейские зарплаты военным и т. д. Где их брать? Нигде! Зачем создали условия для прокладки всех этих «Северных потоков — 2» и ниток в обход Украины? В чем была цель? Мне кажется, тот, кто этим рулил, достиг своей цели», — указывает Александр Д.

Ряд пользователей указывает на то, что украинским политикам пора признаться себе в том, что без России их страны больше не будет.

«Вот же как халява затягивает, не могут без российского газа жить. Пора бы уже определиться. Сначала рубили сук, на котором сидели, а теперь плачут», — написал Лазарь С.

Нашлись и те, кто напомнил, что во всех своих бедах украинские власти виноваты сами, ведь именно они год за годом уничтожали отношения с Российской Федерацией.

«Дело не в «Северном потоке — 2», а в постоянном желании быть в злобном состоянии. А найти причину — это уже дело вторичное», — считает Nik G.

Напомним, 22 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, что соглашение между США и Германией по «Северному потоку — 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода.