Киев, 23 июля, 2021, 18:21 — ИА Регнум. На Украине уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал представителей страны на Олимпиаде во время всех официальных мероприятий использовать украинский язык.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпиада

Соответствующее заявление чиновника обнародовано 23 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кремень считает, что Украина участвует в нынешней Олимпиаде как страна, в которой идет война, «поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня — это укрепление нашей государственности в мире». По его словам, Олимпиада не только спортивное мероприятие, но и политический инструмент.

В заявлении отмечается, что накануне поездки сборной на Олимпиаду в Токио Кремень встречался с министром молодежи и спорта, олимпийским чемпионом Вадимом Гутцайтом для обсуждения языкового вопроса.

По словам уполномоченного, «было бы справедливо», чтобы во время брифингов, выступлений, пресс-конференций украинские чемпионы, их тренеры, представители национального Олимпийского комитета и официальных делегаций общались только на украинском языке.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов, большая часть из которых является русскоязычными. Президент Зеленский в своём обращении отметил, что верит в то, что спортсмены подарят согражданам «то, что дороже золота, серебра и бронзы, — это эмоции от победы, гордость и счастье быть украинцем».