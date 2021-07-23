Тула, 23 июля, 2021, 18:11 — ИА Регнум. 27-летний экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» и тульского «Арсенала» Лука Джорджевич хочет продолжить карьеру в Испании. 23 июля агент черногорского футболиста Игор Глушевич рассказал о будущем футболиста: «У нас было два предложения от российских клубов, но от них мы отказались. Лука хотел бы поехать в Испанию, но если на контакт с нами выйдет какой-то большой российский клуб, Джорджевич готов играть и в России».

Vyacheslav Evdokimov Лука Джорджиевич

В прошедшем сезоне Лука Джорджевич выступал за тульский «Арсенал», в составе которого провел на поле четырнадцать матчей, в которых отметился лишь двумя забитыми мячами в ворота ЦСКА и казанского «Рубина».

В России Лука Джорджевич, помимо тульского «Арсенала», успел поиграть за санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».