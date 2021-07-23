Тула, 23 июля, 2021, 18:06 — ИА Регнум. 23 июля тульский «Арсенал» объявил о подписании однолетнего контракта с 32-летним экс-защитником санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Игорем Смольниковым. Последний месяц футболист находился в статусе свободного агента после истечения сроков предыдущего соглашения с «Краснодаром».

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Также сообщается, что Смольников будет выступать в «Арсенале» под шестым номером, который ранее принадлежал другому защитнику «пушкарей» — Максиму Беляеву. На данный момент Максим Беляев находится в статусе свободного агента.

Игорь Смольников принял участие в 23-х матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги прошедшего сезона, в которых отметился одной результативной передачей в матче с московским «Локомотивом» (5:0).