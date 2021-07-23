Киев, , 18:02 — REGNUM Временный поверенный в делах США на Украине, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сегодня, 23 июля, встретился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом сообщили в посольстве США в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, встреч состоялась в рамках «постоянных диалогов с полным спектром украинских собеседников».

«Джордж Кент обсудил с бывшим президентом Петром Порошенко ряд вопросов, важных для Украины и США, в поддержку успешности Украины как процветающей и безопасной страны с институтами, которые отвечают стандартам добродетели», — говорится в сообщении.

Другие подробности беседы не уточняются. Отметим, что буквально накануне Порошенко выступил с крайне критическим заявлением относительно договоренностей США и Германии по проекту «Северный поток-2».

«Украину берут в железные тиски со всех сторон, давят согласиться на «сделку», предлагают очередной Будапештский меморандум 2.0 без действительно надежных, юридически обязывающих гарантий», — заявил политик, добавив, что ошибаются все, «даже друзья, которыми, я убежден, для Украины и будут оставаться и президент Байден, и канцлер Меркель».

ИА REGNUM также напоминает, что на следующий день после вызова на беседу к Джорджу Кенту с поста главы МВД Украины был уволен Арсен Аваков.