«Спартак» предложит «Атлетико Минейро» 5 млн евро за Гугу
Москва, 23 июля, 2021, 17:59 — ИА Регнум. 22-летний бразильский фланговый защитник «Атлетико Минейро» Гуга может продолжить карьеру в России. На футболиста, по словам издания Rapidonoar, претендует московский «Спартак», готовый заплатить за бразильца 5 миллионов евро.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч Зенит — Спартак
В текущем сезоне бразильской Серии А Гуга принял участие в семи матчах регулярного чемпионата. В Лиге Минейро 2021 защитник отметился одним забитым мячом в семи играх.
Гуга перешел в «Атлетико Минейро» 1 января 2019 года из «Аваи» за 1,8 миллиона евро. На данный момент стоимость бразильского флангового защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.