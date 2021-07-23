Москва, 23 июля, 2021, 17:59 — ИА Регнум. 22-летний бразильский фланговый защитник «Атлетико Минейро» Гуга может продолжить карьеру в России. На футболиста, по словам издания Rapidonoar, претендует московский «Спартак», готовый заплатить за бразильца 5 миллионов евро.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Зенит — Спартак

В текущем сезоне бразильской Серии А Гуга принял участие в семи матчах регулярного чемпионата. В Лиге Минейро 2021 защитник отметился одним забитым мячом в семи играх.

Гуга перешел в «Атлетико Минейро» 1 января 2019 года из «Аваи» за 1,8 миллиона евро. На данный момент стоимость бразильского флангового защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.