Москва, 23 июля, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Московский «Спартак» 23 июля опубликовал список футболистов, которые примут участие в новом сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги. В заявку не попали 24-летний аргентинский форварда Эсекьель Понсе и 26-летний бразильский фланговый нападающий Педро Роша.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Зенит — Спартак

Список заявленных на сезон легионеров: Самуэль Жиго, Дантос Айртон, Йоррит Хендрихс, Алекс Крал, Виктор Мозес, Джордан Ларссон, Квинси Промес.

Учитывая лимит на легионеров, «Спартак» имеет право дозаявить лишь одного иностранного футболиста. Педро Роша, вероятнее всего, не будет заявлен на сезон, так как новый главный тренер «красно-белых» Руй Витория не рассчитывает на бразильского нападающего.

На данный момент Эсекьель Понсе находится в расположении олимпийской сборной Аргентины U23. В первом туре Олимпийский игр сборная Аргентины U23 потерпела поражение от сборной Австралии U23 со счетом 0:2.

В прошедшем сезоне Эсекьель Понсе принял участие в 25-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.