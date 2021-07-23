Тамбов, 23 июля, 2021, 17:44 — ИА Регнум. В Пичаевском районе Тамбовской области сегодня, 23 июля, открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. В церемонии открытия принял участие губернатор Тамбовщины Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин принял участие в открытии ФАПа в Пичаевском районе

В рамках рабочей поездки в Пичаевский район глава региона принял участие в церемонии открытия второго Пичаевского фельдшерско-акушерского пункта в селе Заречье. Власти отмечают, что новый современный объект здравоохранения оснащён необходимым оборудованием и соответствует всем стандартам оказания медицинской помощи. ФАП обслуживает население пяти сёл — всего более 350 жителей.

ФАПа построен в рамках региональной составляющей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». На строительство направлено свыше 11 млн рублей. Ещё 1,2 млн рублей выделено на приобретение медицинского оборудования и мебели.

Губернатор подчеркнул, что наличие современного медицинского учреждения для сельчан крайне важно, особенно для пожилых жителей, у которых теперь есть возможность получать помощь в комфортных условиях и в шаговой доступности. Глава региона также отметил, что в Тамбовской области — самая высокая доля сельского населения в центральной России, а также населения старшего возраста.

«Например, в Пичаевском районе треть населения — старше трудоспособного возраста. Это очень высокий показатель. Поэтому развитие сельского здравоохранения — в числе приоритетных задач», — подчеркнул Александр Никитин.

Он также акцентировал внимание на важность создания ФАПов в сельской местности в ходе реформирования системы здравоохранения, что делает доступной первичную медицинскую помощь.

В здании фельдшерско-акушерского пункта созданы все необходимые условия для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи. Помимо необходимой коммунальной инфраструктуры, ФАП оборудован современным оборудованием: здесь есть автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор, спирометр, тонометр для измерения внутриглазного давления, экспресс-анализатор кардиомаркеров, анализатор уровня холестерина и глюкозы.

Tambov.gov.ru Новый ФАП в Пичаевском районе Тамбовской области

Главная медсестра Пичаевской ЦРБ Елена Рублева отмечает, что старый ФАП «давно не соответствовал современным требованиям», а новый пункт укомплектован всем необходимым оборудованием и здесь созданы «очень комфортные условия для пациентов»:

«Люди, которые сюда приходят, действительно очень рады таким переменам, мы часто слышим слова благодарности».

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Заречье — один из пяти ФАПов, которые будут открыты в Тамбовской области в 2021 году. Новые ФАПы также построены в поселке Коминтерн Мичуринского района, поселке Большая Кашма и селе Устье Моршанского района, селе Кулеватово Сосновского района.