Сыктывкар, 23 июля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В 2021 году в Коми число необоснованно возбужденных уголовных дел выросло в полтора раза. Об этом на заседании коллегии республиканской прокуратуры заявил глава ведомства Николай Егоров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия В суде

«Факты необоснованного привлечения к уголовной ответственности пресечь не удалось, о чем свидетельствует оправдание судами 12 лиц в Сыктывкаре, Сосногорске, Печоре, Ухте, Сысольском и Эжвинском районах», — сказал Егоров.

Всего в 2021 году в республике было необоснованно возбуждено 59 уголовных дел. Лидеры анти рейтинга — Сыктывкар, Воркута и Печора.

«Я призываю вас задуматься над цифрами: в минувшем полугодии только по вступившим в законную силу решениям судов удовлетворены требования таких лиц на сумму свыше 12 миллионов рублей, что в четыре раза превышает показатели прошлого года», — заявил прокурор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области выявили более 18 тысяч нарушений уголовно-процессуального законодательства, большинство из которых допущено сотрудниками полиции.