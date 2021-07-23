Севастополь, 23 июля, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Делегация Тамбовской области посетила в Севастополе Краснознаменный узел связи Черноморского флота, прибыв в город-герой по приглашению черноморцев для участия в праздновании Дня Военно-морского флота. Делегацию возглавил первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Делегация Тамбовской области посетила подшефную воинскую часть в Севастополе

Администрация Тамбовской области более 20 лет поддерживает шефские отношения с Краснознаменным узлом связи Черноморского флота. За это время несколько тысяч тамбовчан прошли службу в этой части. Делегация Тамбовщины регулярно посещает Севастополь, по приглашению черноморцев участвуя в праздновании Дня Военно-морского флота.

Посещение подшефного Центра связи Черноморского флота в Севастополе — обязательный пункт деловой программы. Сюда тамбовчан пригласил лично начальник части, капитан первого ранга Дмитрий Липов. Члены делегации во главе с первым заместителем главы областной администрации, руководителем аппарата главы администрации Олегом Ивановым передали поздравления от губернатора Тамбовской области Александра Никитина с предстоящим праздником. В ходе встречи также стороны обсудили, как проходят службу тамбовские ребята, а также возможности для укрепления дружбы и развития шефских связей.

Отметим, что призывники из Тамбовской области регулярно отправляются служить на Черноморский флот. По представлению командования Центра связи ежегодно за безупречную службу и высокие профессиональные достижения военнослужащие флота поощряются благодарственными письмами главы администрации Тамбовщины и ценными подарками.

В 2020 году визиты делегаций были отменены из-за коронавируса. Но про праздник на Тамбовщине не забыли: были направлены поздравительные адреса в адрес руководителей, а Центр связи в подарок на день Военно-морского флота получил телевизор.