Киев, 23 июля, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Украина после ряда действий нынешней власти оказалась в ситуации, когда вопрос по «Северному потоку — 2» в итоге решался между США, Германией и Россией, по сути, совершенно без участия Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

Об этом 23 июля в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Алексей Якубин, комментируя ситуацию вокруг проекта «СП-2» и последние заявления представителей Украины по этому поводу.

По мнению эксперта, такое положение дел — это полностью ответственность действующей власти, которая не посчитала нужным вести переговоры с Российской Федерацией по этому вопросу, хотя ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук доказывал и показывал на собственном примере, что договариваться с РФ по важным вопросам «можно и нужно». Якубин отметил, что Украина вместо этого своими руками переложила миссию переговоров с Кремлем на западных партнеров.

«У нас нет переговорной линии, связанной с Российской Федерацией по вопросу «Северного потока — 2». Украина, по сути, отдала Западу свою субъектность в этих вопросах. Мол, вы, пожалуйста, помогите нам и пообщайтесь сами с Россией», — отметил Якубин.

Политолог подчеркнул, что ранее и Медведчук, и сопредседатель политсилы ОПЗЖ Юрий Бойко неоднократно на собственном примере показывали, что с Россией можно и нужно вести переговоры.

«Но власть у нас этими вопросами не занималась, то есть, российским направлением, Газпромом власть не занималась… И теперь сложилась такая ситуация, когда два больших государства, США и Германия, решили, что если Украина не может справиться с этим вопросом самостоятельно, то Германия назначит спецпредставителя, который будет заниматься переговорным процессом по поводу контракта на следующие 10 лет», — констатировал Якубин, пояснив, что таким образом Украина сама ослабила свои позиции.