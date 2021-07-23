Киев, 23 июля, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки страны.

Рене Магритт. Разведка. 1946

Соответствующие указы Зеленский подписал сегодня, 23 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, президент уволил с этой должности Валерия Кондратюка и назначил на неё Александр Литвиненко. Никаких комментариев по поводу этого кадрового решения в настоящий момент нет.

Украинские СМИ уточняют, что Зеленский назначил Кондратюка главой Службы внешней разведки в июне 2020 года, а до того чиновник возглавлял главное управление разведки министерства обороны и был заместителем главы администрации президента Петра Порошенко.

В свою очередь Литвиненко с апреля 2014 года по август 2019 года работал заместителем секретаря Совнацбеза страны, с августа 2019 года возглавлял национальный институт стратегических исследований.