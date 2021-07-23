Манчестер, Великобритания, 23 июля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. 23 июля 21-летний фланговый нападающий сборной Англии по футболу Джейдон Санчо был представлен в качестве игрока «Манчестер Юнайтед». «Манкунианцы» выплатили дортмундской «Боруссии» 85 миллионов евро за футболиста.

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Соглашение Джейдона Санчо с «Манчестер Юнайтед» рассчитано на пять лет до конца сезона 2025/26.

Джейдон Санчо перешел в дортмундскую «Боруссию» 31 августа 2017 года. «Шмели» заплатили «Манчестер Сити» 7,84 миллиона евро. В составе немецкого клуба англичанин принял участие в 104-х матчах Бундеслиги, в которых отметился 38-ю забитыми мячами и 45-ю результативными передачами.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Джейдона Санчо в 100 миллионов евро. Английский нападающий является четвертым самым дорогим футболистом в мире.