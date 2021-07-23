Тамбов, 23 июля, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 23 июля, поздравил стобалльников с успешной сдачей экзаменов. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин встретился с выпускниками-стобалльниками

В регионе в 2021 году 35 выпускников из различных муниципалитетов набрали 100 баллов по различным учебным предметам. 23 июля в Школе Сколково-Тамбов у них появилась возможность пообщаться с губернатором Александром Никитиным, который выразил уверенность, что выпускники добились высоких результатов «своим трудом, прилежанием и усердием», а также благодаря «родителям, их терпению».

«Все ваши достижения также во многом связаны с наставниками — учителями. Очень рад, что именно у нас в Тамбовской области столько стобалльников. То, что вы сделали, — сродни подвигу. С такими результатами, какие у вас уже есть, вы будете испытывать высокие амбиции и стремиться к лучшему», — отметил Александр Никитин, пожелав ребятам «дальнейших успехов».

Больше всего стобалльников — по русскому языку: этот предмет на высший балл знают 16 человек. Среди школ лидерами по числу стобалльников стали тамбовские лицеи №№ №29, 14, моршанская гимназия, а также школа города Котовска.

Среди стобалльников есть победители и призёры всероссийских конкурсов, олимпиад, конференций, активные участники социально значимых акций и проектов, а также добровольцы. Многие из них планируют продолжить обучение не только в ведущих столичных вузах, но и университетах Тамбовской области.

Всех участников встречи губернатор Александр Никитин наградил благодарственными письмами администрации Тамбовской области и вручил памятные подарки.