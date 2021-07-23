Краснодар, 23 июля, 2021, 17:13 — ИА Регнум. 23 июля «Краснодар» объявил о переходе 28-летнего таранного колумбийского форварда Джона Кордобы из берлинской «Герты». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Контракт футболиста с «быками» рассчитан до конца сезона 2024/25. Трансфер стал рекордным в истории российского клуба.

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В прошедшем сезоне Джон Кордоба из-за травмы голеностопа принял участие лишь в 21-м матче немецкой Бундеслиги, в котором отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачи. Также футболиста получил вызов в национальную сборную Колумбии на отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022 в Катаре, однако не сыграл ни в одном матче.

Кордоба перешел в «Герту» из «Кельна» в начале прошлого сезона за 15 миллионов евро. На данный момент стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.