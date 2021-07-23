Киев, 23 июля, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Последнее внеочередное заседание Верховной рады Украины, которое состоялось 20 июля 2021 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского, не может быть правомочным для принятия решений, поскольку в нём участвовали всего лишь 99 депутатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская Рада

Об этом заявил народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает пресс-служба политической силы.

ИА REGNUM напоминает, что на повестку дня заседания были вынесены 10 проектов постановлений парламента об отмене результатов голосования Рады по ряду скандальных законов — в том числе судебной реформе и корпоратизации государственного военного концерна «Укроборонпром». По мнению оппозиционера, эти инициативы направлены на подчинение и узурпацию судебной власти, передачу ее под внешнее управление в угоду международным кредиторам и приняты к тому же с грубейшим нарушением регламента.

«Президентская фракция фактически проигнорировала требования президента, так как во внеочередном заседании приняли участие только 69 представителей фракции «Слуга народа» из 99 депутатов, присутствовавших на заседании. Несмотря на отсутствие на пленарном заседании необходимого для принятия решений в соответствии с требованиями конституции Украины количества парламентариев, первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук открыл внеочередное пленарное заседание и обеспечил неконституционное рассмотрение постановлений», — отметил Медведчук.

Он отметил, что лидеры «Слуги народа» — Стефанчук, глава фракции «СН» Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко специально заявили СМИ, что Раде не требуется собирать кворум в 226 депутатов на внеочередной сессии для процедуры отклонения проектов постановлений, блокирующих подписание законов о судебной реформе.

«Такие заявления не соответствуют действительности и являются попыткой ввести в заблуждение не только депутатов Верховной рады, но и украинских граждан. Оправдать незаконные и антиконституционные действия депутатов от партии «Слуга народа», — заявил Медведчук, опубликовав выдержки из решения Конституционного суда Украины от 17 октября 2002 года, согласно которому «Верховная рада правомочна принимать законы и реализовывать другие конституционно определенные полномочия при условии присутствия на ее пленарных заседаниях на момент голосования не менее того количества народных депутатов Украины, которое согласно Конституции Украины необходимо для принятия соответствующего решения».

Лидер ОПЗЖ, которого власти Украины обвиняют в государственной измене, в завершение назвал «вопиющим» использованием парламента для осуществления узурпации власти, уточнив, что должностные лица, обеспечившие проведение неправомочного заседания должны нести как политическую, так и уголовную ответственность.

ИА REGNUM напоминает, что 20 июля Рада разблокировала передачу судов Украины под контроль западных экспертов. Предполагается, что теперь закон могут подписать спикер Рады и президент Украины, после чего он окончательно вступит в силу.