23 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление в ЕСПЧ со стороны России на события 2014 года, когда на Украине случился Майдан.

Тимур Кондратьев, , 21:01 — REGNUM Информация о том, что представители России подали заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно событий на Украине (в 2014 году произошла неконституционная смена власти в стране), стала поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 23 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Герасимов. Портрет Сталина. 1939

«То есть сказали, что не будем исполнять решение ЕСПЧ, согласно новой Конституции, но жалобы туда будем писать? У патриотов тут может разрыв шаблона произойти», — считает Павел Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что российская сторона поступает крайне непоследовательно, сначала отвергнув обязательство исполнять решения ЕСПЧ, а затем обратившись туда со своим заявлением.

«После всех отпущенных в адрес ЕСПЧ «эпитетов» и установления закона, который позволяет не исполнять его решения, сами туда же жаловаться и побежали. Цирк с конями, иначе не назвать», — поделился своим мнением Сид В.

Дестабилизация на Майдане Ввласенко

Некоторые комментаторы отмечают, что такой ход России оказался внезапным и подобного манёвра не ожидали как на Украине, так и в Европе. Граждане подозревают, что заявление в ЕСПЧ носит стратегический характер и позволит прижучить украинскую власть.

«А что, Украина не ожидала такого? Думала, что если она нас засыпает десятками жалоб в ЕСПЧ, то мы не ответим тем же? Ответим одной, но объёмной жалобой, от которой не удастся отвертеться», — написал Лавр Б.

Часть людей считает, что российские власти поступили правильно, воспользовавшись оружием своего соперника.

«А это хороший ход с нашей стороны! Можно понаблюдать за тем, как ЕСПЧ в действительности относится к нарушениям прав человек. Пускай рассматривает обращение», — указывает Виталий Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные жалобы являются недостойным методом борьбы для такой значительной державы, как Россия.

Зал заседания ЕСПЧ CherryX

«Ядерная держава, да подала жалобу… дожили. Громыко на том свете озверел, наверное, от такой новости, как и товарищ Сталин», — предполагает Максим Р.

Отдельные комментаторы отмечают, что, даже если ЕСПЧ и вынесет постановление против Украины, в Киеве его попросту проигнорируют, как и другие свои международные обязательства.

«Решения Евросуда — это чистой воды «советы», не более. Исполнять их никто не обязан. А уж Украина и подавно ложила на них. Они на резолюцию ООН-то положили, на Минские соглашения», — пишет Leon T.

Напомним, 22 июля пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила о том, что представители России подали заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно событий на Украине, когда в 2014 году произошла неконституционная смена власти в стране.