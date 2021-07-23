Киев, 23 июля, 2021, 16:52 — ИА Регнум. На Украине министерство юстиции сегодня, 23 июля, представило рейтинг тюрем страны.

Falkenpost Тюрьма

Как заявил министр Денис Малюська, по сути рейтинг — это новый механизм комплексной оценки успешности таких учреждений, который поможет министерству юстиции регулярно отслеживать их прогресс — в частности, в таких сферах как финансовая деятельность, кадровое обеспечение, безопасность/режим, социально-воспитательная работа, условия содержания, права человека, здравоохранение, государственное предприятие учреждения исполнения наказаний.

Он заявил, что ранее на Украине подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не был системным, а преимущественно ориентированным на реагирование, когда «что-то случается» в отдельных учреждениях.

Первое место в рейтинге заняла Качановская исправительная колония в Харькове, набравшая условные 769,52 балла. Также в тройке лидеров — Надержинщинская колония в Полтавской области — 746,75 балла, и Диканевская (Харьков) — 743,36. Отметим, что Качановской колонии при президентстве Виктора Януковича отбывала свой срок заключения экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.