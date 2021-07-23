Рим, 23 июля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Руководство римского «Лацио» подпишет 26-летнего бельгийского флангового нападающего «Реал Сосьедада» Аднана Янузая, если не удастся договориться с Хосе Кальехоном, чей контракт с «Фиорентиной» истекает в конце следующего сезона. Об этом 23 июля сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

ФК «Лацио»

В прошедшем сезоне Аднан Янузай принял участие в 27-ми турах испанской Примеры, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Вместе с бельгийцем «Реал Сосьедад», набрав 62 очка, занял пятую позицию в турнирной таблице чемпионата. Клуб из Сан-Себастьяна сыграет в Лиге Европы УЕФА.

Аднан Янузай перешел в «Реал Сосьедад» 12 июля 2017 года из «Манчестер Юнайтед». Испанский клуб заплатил «манкунианцам» за контракт бельгийца 8,5 миллиона евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает Янузая в 12 миллионов евро.