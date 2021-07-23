Киев, 23 июля, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Закарпатской области Украины сегодня, 23 июля, произошла крупная авария — столкнулись пассажирский поезд и грузовик.

Переезд

Подробности инцидента сообщает пресс-служба «Укрзализныци» (государственная компания — оператор железной дороги на Украине), передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, на регулируемом переезде перегона Королево — Рокосово при исправно работающей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на пути, чем вызвал столкновение с пассажирским поездом Киев — Солотвино.

В результате столкновения локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой. По предварительной информации, пять человек получили травмы различной степени тяжести, 226 эвакуировали с места событий.

На данном участке движение железнодорожного транспорта приостановлено, на месте происшествия работают восстановительный службы.