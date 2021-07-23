Саратов, 23 июля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Саратовской области до 7 августа продлены ограничения по предупреждению распространения коронавируса. Это прежде всего касается работы учреждений общепита и бронирования мест в гостиницах. Соответствеющее постановление 23 июля подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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В документе говорится, что работа предприятий общепита запрещена с 23:00 до 06:00, за исключением обслуживания навынос, доставки заказов, а также работы общепита в аэропортах, на ж/д и автовокзалах, в придорожных кафе и автозаправочных станциях. Остаются под запретом зрелищно-развлекательные мероприятия в клубах, барах, на дискотеках, в караоке. Не разрешается бронирование мест в гостиницах, прием и размещение несовершеннолетних для участия в различных мероприятиях, за исключением отдыха и оздоровления детей.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за 22 июля зарегистрировали 246 новых случаев заражения коронавирусом, из них пневмония диагностирована у 95 пациентов, с признаками ОРВИ — 146 человек, у пяти пациентов — бессимптомное течение заболевания.

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