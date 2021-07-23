Киев, 23 июля, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Нынешняя украинская власть прибегает к различным пиар-ходам, чтобы отвлечь внимание общества от проблем, которые она не способна и не может решить, заявил народный депутат Рады, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Украина

Политик подчеркнул, что одним из звеньев этой цепи является незаконное уголовное преследование его лично, коллег по партии, а также незаконные уголовные преследования в отношении членов ОПЗЖ.

«Преследование оппозиции — для того, чтобы отвлечь внимание от других проблем, которые она не способна и не может решить… отвлечение внимания с помощью различных пиар-ходов. Вот здесь одно из звеньев вот этой цепи есть, в том числе незаконное уголовное преследование меня и моего коллеги, а также незаконные уголовные преследования в отношении членов нашей партии, и вообще борьба с нашей партией «Оппозиционная платформа — За жизнь». Это все делается ради одного — отвлечь внимание от тех насущных, реальных, объективных проблем, которые сложились в нашем обществе и в экономической, и в социальной сфере», — заявил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что лидера украинской оппозиции обвиняют в государственной измене сразу по нескольким эпизодам. 13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения главе ОПЗЖ в виде круглосуточного домашнего ареста. 9 июля суд продлил домашний арест политика до 7 сентября, причём защита Медведчука заявила о многочисленных нарушениях.

В частности, адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье по этому делу Сергею Вовку, поскольку он решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. В ОПЗЖ заявили, что такие действия власти — «откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти».