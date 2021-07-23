Таллин, 23 июля, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Представители Ида-Харьюского отделения полиции Эстонии провели рейд «Дуют все!» на улицах Таллина. Как сообщила страница организации в социальной сети Facebook, под проверку на содержание алкоголя в организме попали не только автоводители, но и водители электросамокатов и велосипедисты.

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Сообщается, что за три дня, 16−18 июля, были проверены более 600 автоводителей, почти 30 водителей электросамокатов и 20 велосипедистов.

Выявлены три случая алкогольного опьянения у водителей электросамокатов. Нарушители были привлечены к ответственности.

Полиция напомнила, что водитель легкового транспортного средства (электросамоката) и велосипеда подчиняется правилам дорожного движения, установленным для водителя в Законе о дорожном движении Эстонии.