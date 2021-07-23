Чебоксары, 23 июля, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего депутата Вурнарского района и его 31-летнего сообщника, которые подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

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Депутат и его знакомый с июля 2019 по июль 2021 годов незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета в пяти помещениях, расположенных на территории трех районов Чувашии: в селе Аликово, поселке Вурнары и в городе Шумерля.

В ходе 16 обысков, как по месту жительства подозреваемых, так и в помещениях, где проходили игры, изъято 94 системных блока, 49 картридеров и не менее 2 тыс. специальных карт к ним, черновые записи с данными по клиентской базе, а также денежные средства на общую сумму 680 тыс. рублей.

Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе размер незаконно извлеченного дохода подозреваемыми.

Как сообщало ИА REGNUM, 38-летний новочебоксарец и его 29-летняя знакомая из Чебоксар организовали незаконное проведение азартных игр. Подпольные салоны действовали с июля 2020 года по январь 2021 года.

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