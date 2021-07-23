Архангельск, 23 июля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Архангельская область получила из резервного фонда правительства РФ 1,2 млрд рублей. Средства пойдут на борьбу с COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Компьютерная томография в США

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«Средства пойдут на лечение пациентов с COVID-19. Они будут расходоваться на оплату в рамках системы ОМС лучевых методов обследования пациентов с новой коронавирусной инфекцией, таких как рентгенография и компьютерная томография. Кроме того, мы направим их на покупку лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в соответствии с новыми протоколами лечения», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 222 человек.