Архангельск, 23 июля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявлено 222 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 494 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лидер по приросту заболевших — областной центр, там инфекцию подтвердили у 78 человек. Значительный прирост заболевших зарегистрирован также в Коряжме (+28) и Северодвинске (27).

«В статистику включены 10 завозных случаев: новая коронавирусная инфекция выявлена у восьми жителей Архангельской области, вернувшихся из Турции, еще два северянина заболели по возвращении из Молдовы и Кубы», — сообщили в штабе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области от COVID-19 скончались более 1,4 тысяч человек.