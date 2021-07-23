Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Вооруженные силы США нанесли два воздушных удара по боевикам радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 22 июля в поддержку афганской армии, сообщает со ссылкой на источники The Hill.

Оба удара были нанесены в провинции Кандагар. Их целью стало захваченное боевиками военное оборудование.

«Я могу сказать, что в последние несколько дней мы действовали посредством авиаударов, чтобы поддержать Национальные силы безопасности Афганистана, но я не буду вдаваться в технические детали этих ударов», — подчеркнул пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге для прессы.

Из четырех воздушных ударов, которые американские военные нанесли по боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), три были направлены на уничтожение похищенной радикалами военной техники, которую США передали афганским военным.