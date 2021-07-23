Вашингтон, 23 июля 2021, 15:35 — REGNUM Вооруженные силы США нанесли два воздушных удара по боевикам радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 22 июля в поддержку афганской армии, сообщает со ссылкой на источники The Hill.
Оба удара были нанесены в провинции Кандагар. Их целью стало захваченное боевиками военное оборудование.
Из четырех воздушных ударов, которые американские военные нанесли по боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), три были направлены на уничтожение похищенной радикалами военной техники, которую США передали афганским военным.